'Pacchettando' ha raccolto più di 600 euro

TORTONA - Nei giorni scorsi il Mercato della Solidarietà ha ricevuto la donazione di 628,50 euro da parte del punto vendita "Tigotà" di Tortona. Si tratta del ricavato dell'iniziativa "Pacchettando", svolta durante il periodo delle festività natalizie.

Volontarie e volontari di diverse associazioni aderenti alla Consulta del Volontariato del Comune di Tortona erano stati ospitati con uno stand presso il negozio per impacchettare i regali di Natale e così raccogliere offerte per il Mercato della Solidarietà, l'associazione che, dall'inizio della crisi sanitaria dovuta la Covid-19, ha messo a disposizione il proprio conto corrente per raccogliere donazioni e far fronte all'emergenza sociale, conseguente a quella sanitaria.

Nella foto, al centro, la presidente del Mercato della Solidarietà, Laura Castellano, insieme a Pia Camagna, presidente del Cav di Tortona, e alla responsabile del punto vendita "Tigotà", Roberta D'Assisi, che, in quest'ultimo anno, insieme al responsabile d'area Fabio Losa, ha promosso e sostenuto diverse iniziative, come il "carrello solidale", che è ancora attivo offre un costante rifornimento di prodotti destinati ad aiutare le famiglie in difficoltà della nostra comunità.