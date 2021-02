Bertram: D’Ercole aggiunta di valore

TORTONA - La Bertram ufficializza l’innesto di Lorenzo D’Ercole, playmaker - guardia 33 enne dalla Reyer Venezia. Un’aggiunta che vuole aumentare l'esperienza, l’identità, la completezza della squadra di coach Marco Ramondino in vista della volata promozione. Il giocatore, che torna in A2 dopo 12 anni, ha una lunga esperienza di Serie A in piazze importantissime (Siena, Roma. Sassari, Avellino, Cremona, Venezia, Pistoia…).

Il tecnico dei Leoni Marco Ramondino spiega così la scelta. “Il profilo di Lorenzo D’Ercole- risponde a tante caratteristiche e requisiti molto importanti per noi. Un ragazzo la cui reputazione come uomo spogliatoio è molto elevata, un atleta esperto che, negli ultimi anni, si è confrontato in contesti altamente competitivi a livello di Serie A riuscendo sempre a dare il suo contributo. Per noi era importante inserire un giocatore che potesse rinforzare la nostra identità di squadra, che riteniamo essere il punto di forza di questa annataʺ.

Così Marco Picchi, amministratore delegato di Bertram Yachts Derthona: ʺI risultati che questi ragazzi stanno ottenendo sono sotto gli occhi di tutti. Per questo abbiamo ponderato con attenzione e grande accuratezza l’idea di guardare al mercato. Cercavamo un giocatore di esperienza e talento che rispecchiasse i criteri e i valori con cui la squadra è stata costruita in estateʺ.

D’Ercole, da parte sua si dice “molto carico per questa nuova avventura. Il Derthona ha uno dei progetti più importanti d’Italia, a prescindere dalla categoria. Non vedo l’ora di iniziare e cercare di aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati”.

D’Ercole, che a Venezia non ha trovato spazio, ha scelto la canotta numero 9. Il giocatore arriverà a Tortona in serata, domani si allenerà con la squadra e dovrebbe debuttare domenica a Treviglio.

