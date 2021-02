Edicole, si cambia: via libera dal Comune

TORTONA - Durante la seduta del consiglio comunale tenutasi lunedì 15 febbraio, è stato approvato il nuovo regolamento per le attività di vendita di quotidiani e periodici, adeguandolo all’evoluzione del mercato e alle innovazioni recentemente apportate dalla normativa nazionale vigente.

In sostanza per i punti vendita esclusivi, cioè le tradizionali edicole, scompare la programmazione basata sulle aree territoriali e su contingenti numerici e distanze, ormai non più consentita dalle norme di liberalizzazione. Si conferma la possibilità di vendita di prodotti preincartati quali caramelle, confetti, cioccolatini, bevande preconfezionate e preimbottigliate esclusi il latte e i suoi derivati, anche in assenza del requisito professionale previsto dalla legge; resta salvo il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie. Inoltre è ammessa, sempre per le edicole esclusive, la possibilità di effettuare attività accessorie quali la vendita di prodotti alimentari e non alimentari, somministrazione di bevande e alimenti, previo disbrigo delle pratiche necessarie per legge e, per il settore merceologico alimentare, purché il titolare sia in possesso degli appositi requisiti professionali e rispettando le norme igienico-sanitarie di settore; unica altra condizione è che si tratti dell’attività “non prevalente” con utilizzo di un massimo del 49% della superficie di vendita. Ad esempio, un esercizio di 100 mq potrà destinare un massimo di 49 mq ad altra attività tra le molteplici previste, anche gestita da un diverso titolare.

Tra le attività accessorie, viene consentita e regolamentata, ad esempio, quella di punto di consegna per pacchi e spedizioni, servizi di interesse pubblico (inclusi quelli inerenti l’informazione e l’accoglienza turistica), la pubblicizzazione di prodotti e l’esposizione di materiale pubblicitario nel rispetto delle norme previste dal regolamento comunale in materia di insegne pubblicitarie. Nulla sostanzialmente muta per le edicole “non esclusive” quelle cioè che offrono prodotti editoriali all’interno di una serie di tipologie di attività prevalenti puntualmente indicate dalla legge nazionale quali bar, stazioni ferroviarie, esercizi commerciali di più di 700 metri quadri di superficie di vendita. Le norme introdotte negli anni, a iniziare dal decreto sulla “liberalizzazione” del commercio, hanno progressivamente aperto alle regole di mercato i vari settori, interessando recentemente anche la vendita di giornali e periodici. Il nuovo regolamento comunale si adegua alle direttive nazionali in materia per rendere possibile ai rivenditori di ampliare la loro offerta commerciale e resistere ad una crisi di settore che certo non riguarda solo Tortona, aprendo la possibilità di svolgere anche di una serie di servizi che in molti casi le edicole già svolgono.

L’obiettivo e l’auspicio dell’amministrazione comunale è di contribuire a sostenere il comparto dei quotidiani e dei periodici non solo in funzione diretta a supporto degli operatori economici del settore, ma, in ultima istanza, anche a sostegno delle opportunità di informazione e di crescita culturale dei cittadini consapevoli che, come disse Vittorio Alfieri, “leggere, come l’intendo io, vuol dire profondamente pensare”.