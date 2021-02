'Never Stop Learning': a lezione da Trunic

TORTONA – Quarto appuntamento per il format “Never Stop Learning”, approfondimento curato dallo staff tecnico del Derthona Basket. Lunedì 22 febbraio, alle ore 20.30 l’ospite sarà Nenad Trunic. Serbo, ex giocatore e allenatore della nazionale Under 16 del suo paese, è un relatore Fiba di fama internazionale e ha girato tutto il mondo come formatore.

Trunic parlerà di “Profilazione e reclutamento del giocatore di alto livello”.

L’incontro digitale si svolgerà sulla piattaforma Zoom. Per richiedere le credenziali di accesso occorre inviare una mail a coachingstaff.derthonabasket@gmail.com