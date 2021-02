Tortona ricorda le vittime nazifasciste

TORTONA - Sabato prossimo, 27 febbraio alle ore 11, presso la stele in viale della Libertà sul castello di Tortona, si terrà la tradizionale cerimonia in ricordo dei dieci ostaggi fucilati dai nazifascisti il 27 febbraio 1945.

La manifestazione non si era potuta tenere lo scorso anno a causa dell'emergenza sanitaria; quest'anno la manifestazione, organizzata dalla locale sezione dell'Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) in collaborazione con il Comune di Tortona, sarà riproposta osservando le disposizioni vigenti per limitare il contagio del Covid-19.

Il programma prevede il saluto delle autorità e la posa della corona in omaggio ai Caduti.