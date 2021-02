Domani via alle vaccinazioni agli over 80

TORTONA - Inizierà domani, domenica 21 febbraio, la vaccinazione per la popolazione ultraottantenne presso il nuovo Centro Vaccinazioni Covid-19 nella sala polifunzionale "Monsignor Remotti" in via Milazzo 1: il Comune di Tortona ha infatti concesso all'Asl Al l'utilizzo della struttura per la campagna vaccinale.

Per aderire, le persone di età superiore agli 80 anni, prima fascia della popolazione che sarà vaccinata, devono contattare il proprio medico di famiglia che provvederà a inserire i nominativi nell'apposita piattaforma online; successivamente saranno direttamente contattati per fissare l'appuntamento. Anche per il personale scolastico è possibile prenotarsi inserendo i propri dati direttamente sul sito www.ilpiemontetivaccina.it. Per tutte le informazioni che riguardano le vaccinazioni in regione consultare il sito web www.ilpiemontetivaccina.it, mentre sul sito dell’Agenzia Italiana del farmaco, www.aifa.gov.it, è possibile reperire tutte le informazioni sui vaccini.

"Il Comune di Tortona si mette a disposizione dell'Asl Al e della Regione Piemonte - ha dichiarato il sindaco Federico Chiodi - per portare avanti l'importante operazione di vaccinazione della popolazione della nostra zona. Un passo importante sul cammino verso la normalità e per garantire la sicurezza dei nostri concittadini, che colgo l'occasione per ringraziare per l'attenzione che hanno saputo dimostrare negli ultimi mesi, consentendoci di avere un numero molto contenuto di contagi".