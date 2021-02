Differenziata, sconto del 65 per cento. Ma solo dove c'è il "porta a porta"

Uno sconto del 65 per cento sulla tassa rifiuti, ma solo per quei Comuni che sono già passati alla nuova raccolta differenziata “porta a porta” e dunque al sistema di tariffazione puntuale, che prevede l’utilizzo di bidoni con il tag elettronico e il conteggio sulla quantità di spazzatura effettivamente prodotta. Lo sconto è stato deciso dalla società Gestione Ambiente, che si occupa della raccolta differenziata.

L’agevolazione riguarderà diversi Comuni della provincia; nella zona del tortonese si tratta di Alluvioni Piovera, Carezzano, Isola Sant'Antonio, Molino dei Torti, Pontecurone, Sale, Sardigliano, Villaromagnano e Viguzzolo. Sia le utenze domestiche che quelle non domestiche avranno diritto alle riduzione della tariffa.

La decisione è stata presa «vista la situazione di emergenza sanitaria causata dal Covid» e dal momento che «il 2020 è stato il primo anno di avvio della nuova tariffa rifiuti legata al sistema di raccolta differenziata “porta a porta”». Lo sconto avrà carattere eccezionale e riguarderà solo la tariffa relativa al 2020.

Non saranno conteggiati gli svuotamenti dei bidoni dell’indifferenziata effettuati dal 1° gennaio al 19 luglio 2020, ma solo quelli dal 20 luglio al 31 dicembre 2020. Inoltre sarà applicato uno sconto sugli svuotamenti dell’indifferenziata che superano i minimi già compresi in fattura e relativi al 2020. Ciò significa che sugli svuotamenti dell’indifferenziata (conteggiati dal 20 luglio 2020) che superano i minimi, invece di 12,32 euro, ciascun utente pagherà 4,35 euro.

Gestione Ambiente inoltre ha attivato uno sportello per dare informazioni sulle fatture recapitate: è attivo a Tortona presso la Sede Asmt lungo la ex S. S. 35 dei Giovi numero 42 (angolo via Don Goggi) ed è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13.00.