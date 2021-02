Si estende il servizio 'Trasporto Amico'

TORTONA - Il Comune di Tortona, Anteas Cisl e il Cisa (Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale) hanno avviato un progetto per estendere il servizio "Trasporto amico" alle persone anziane che devono effettuare al vaccinazione per il Covid-19.

La campagna vaccinale per le persone ultraottantenni è iniziata domenica 21 febbraio e prosegue, nella nostra zona, presso la sala polifunzionale "Monsignor Remotti" in via Milazzo 1 a Tortona: "Trasporto amico" garantisce agli anziani autosufficienti che debbano effettuare la vaccinazione, la possibilità di essere trasportati, sia all'andata che al ritorno, gratuitamente nell'ambito del distretto sanitario del tortonese. Il servizio è di semplice trasporto: se una persona avesse qualche difficoltà è necessario farsi accompagnare da altra persona di sua fiducia. Per informazioni e prenotazioni il numero da contattare è 391-3752407.



Il servizio è attivo anche nelle zone di Alessandria allo 0131-261268, Acqui Terme allo 0144-2609181 e Casale Monferrato al 371-4656916, sempre con le medesime modalità e per i medesimi scopi.