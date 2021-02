Folgore Caratese espugna il 'Coppi'

TORTONA - Una sconfitta (1-2) che cambia poco in classifica ma che probabilmente segna la fine dell'esperienza sulla panchina bianconera di mister Luca Pellegrini in una partita giocata a ritmi altissimi fin dai primi minuti di gioco. L'intensità in campo delle due formazioni non si riflette però nelle occasioni: nei primi venti minuti si segnalano solo un calcio d'angolo per i padroni di casa e un tiro da lontano di Cozzari sopra la traversa, mentre sono innumerevoli i palloni persi in verticalizzazioni improvvise da una parte e dall'altra. Appena prima della mezz'ora all'improvviso da un calcio d'angolo arriva una conclusione di Ciko che obbliga Teti ad alzare sopra la traversa con un colpo di reni, poi al 33' arriva il vantaggio degli ospiti: Finessi tira un rasoterra violento che una prima volta viene respinto da Tordini ma dritto sui piedi ancora di Finessi che questa volta infila l'angolino giusto per superare Teti. La Folgore Caratese potrebbe raddoppiare subito dopo ma una serie di conclusioni vengono respinte dalla difesa fino alla bomba di Cozzari che finisce sul fondo: è il momento più difficile per i tortonesi che si aggrappano a una superparata di Teti su Kaziewicz poi fermato da un fuorigioco per restare in partita e poi provano a spaventare Bertozzi con una punizione di Cardore dai quaranta metri e un colpo di testa di Varela solo in area che però finisce fra le braccia del portiere. Magrì cerca di pescare il jolly al termine di una penetrazione personale sulla destra ma non inquadra la porta, poi non succede più niente fino all'intervallo.

A inizio ripresa Pellegrini si gioca la carta Cirio per Maggi ma è ancora Teti a essere decisivo chiudendo lo specchio della porta a Ngom presentatosi solo davanti a lui dopo uno scatto sulla destra. Entra anche Spoto per un Mingiano che ha corso molto ma ha mostrato di essere poco inserito negli schemi dei bianconeri. ma ad andare vicino al gol sono di nuovo gli ospiti con un'azione manovrata e conclusa da un colpo di testa innocuo di Finessi. La gara viene spezzettata dagli infortuni ai giocatori ospiti, ma anche i padroni di casa ci mettono del loro nel voler sempre cercare un passaggio in più che spesso finisce nel vuoto: l'occasione più nitida arriva al 20' con una verticalizzazione per Varela che non ci arriva per pochissimo anticipato da Bertozzi. Il grande brivido arriva però due minuti dopo con Ngom che brucia sullo scatto Tordini e mette un rasoterra in mezzo per il neo entrato Silvestro che a porta vuota colpisce la traversa. Non è proprio giornata per il numero 11 ospite che poco dopo deposita in porta un pallone ma si vede annullare la rete per fuorigioco e rimedia un cartellino per proteste. Appena dopo la mezz'ora arriva la rete del pareggio: l'Hsl guadagna un calcio d'angolo dalla sinistra su cui Concas stoppa e tira di prima intenzione bruciando Bertozzi. La gioia dei tortonesi però dura poco: al 35' un fallo di Gueye su un avversario a centrocampo gli costa un cartellino rosso e i padroni di casa devono reggere gli ultimi dieci minuti più il recupero in inferiorità numerica. La girandola di cambi spezzetta la furia dell'attacco dei lombardi e il pareggio sembra tenere: all'ultima azione la difesa si perde però di vista D'Antoni che trova la rete che vale tre punti d'oro e costa all'Hsl la sesta sconfitta in dodici gare casalinghe.

HSL DERTHONA - FOLGORE CARATESE 1-2

MARCATORI: pt 33' Finessi; st 32' Concas, 50' D'Antoni

HSL DERTHONA (4-2-3-1): Teti; Gualtieri (48' st Casagrande), Emiliano, Tordini, Maggi (1' st Cirio); Lipani, Cardore; Mingiano (5' st Spoto; 48' st Corbier), Concas, Gueye; Varela. A disp. Rosti, Castagna, Gjura, Kanteh, Mutti. All. Pellegrini

F. CARATESE (4-3-3): Bertozzi; Bini, De Rosa, Marconi, Kaziewicz; Cozzari, Ciko (45' st Di Stefano), Troiano; Macrì (41' st D'Antoni), Ngom, Finessi (16' st Silvestro). A disp. Pizzella, Monticone, Marini, Buono, Drogba, Cacciatori. All. Longo

ARBITRO: Arnaut di Padova

NOTE Espulsi Pizzella (33' st) per proteste e Gueye (35' st) per comportamento non regolamentare. Ammoniti Maggi, Lipani; Kaziewicz, Bini, Silvestro. Calci d'angolo 4-3 per la Folgore Caratese. Recupero pt 1'; st 5'.