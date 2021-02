Investimenti milionari per 300 opere pubbliche

ALESSANDRIA - Da Acqui Terme a Voltaggio, la lista in ordine alfabetico delle opere pubbliche in provincia di Alessandria ammesse ai finanziamenti statali per la loro messa in sicurezza è lunga. E non si parla solo di edilizia scolastica. MIlioni di euro sono in arrivo da Roma grazie ai contributi messi a disposizione dai Ministeri dell’interno e del'Economia. In tutta Italia saranno stanziati 1 miliardo e 850 milioni di euro. Gli enti locali beneficiari sono complessivamente 1.912.

311 i progetti in provincia, sei ad Alessandria città.

I contributi previsti Comune per Comune: leggi qui

Altri 450 milioni di euro, infine, sono stati previsti per l’anno 2022 per il finanziamento di una nuova e diversa graduatoria, che sarà adottata a seguito di un’altra procedura, prossimamente da avviare.

“Risorse importanti arrivano ai nostri comuni. Un segnale importante di attenzione del Governo a riprova di un cambio importante a favore delle nostre comunità. Questo dimostra anche una capacità progettuale delle amministrazioni comunali, fondamentale per affrontare le criticità del presente e nel contempo pensare al futuro” scrive Federico Fornaro, capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera dei Deputati.