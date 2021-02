Frenata Bertram, il finale dice Urania

VOGHERA – Terza sconfitta stagionale per la Bertram. A Voghera passa l’Urania Milano trascinata da un super Nick Raivio. Per Tortona, apparsa meno brillante del solito, è il terzo stop casalingo consecutivo. Peccato, perché la squadra di Marco Ramondino non approfitta della sconfitte delle inseguitrici Udine e Torino.

SCONFITTA NEL FINALE

Ramondino schiera regolarmente in quintetto Cannon, in grande dubbio alla vigilia. Equilibrio nel primo quarto con Milano che si presenta pronta all’appuntamento. Al 10’ punteggio in bilico sul 18-17. Equilibrio anche nella seconda frazione. Si segna poco nella prima parte della seconda frazione. Solo negli ultimi tre possessi Tortona è brava con Mascolo e Ambrosin a scavare il piccolo solco che porta al riposo sul +7 (41-34).

Ma la terza frazione è più Urania che Bertram. Tortona sul +9 (massimo vantaggio), ma poi Milano piazza un 12-4 di parziale che ribalta la situazione. La tripla di Raivio allo scadere dà all’Urania il 53-51 del 30’. L’inerzia continua a stare dalla parte ospite. 6-0 Urania in avvio di ultimo periodo con Raivio e Montano, che si porta sul +11 (51- 62) al 34’. Tortonesi in difficoltà e pasticcioni in attacco. I Leoni ripartono con un 5-0 sull’asse Gazzotti-Sanders per il nuovo -6 (56-62). Nel finale Milano ha più energia e cavalca la serata di Raivio (22 punti), che la difesa bianconera fatica a contenere. Severini con la tripla tiene viva la speranza. Il finale è giocato su time out e fallo sistematico. Milano ci arriva con 3 punti di vantaggio e riesce a gestire. Bertram riesce a tirare due volte per andare all’overtime con Mascolo e Sanders ma senza esito. Vince Milano 71-68.

Il tour de force continua senza sosta. Mercoledì Bertram in campo per il big match di Torino sul campo della Reale Mutua.

BERTRAM- URANIA 68-71

(18-17, 41-34, 51-53 )

Bertram Derthona: Mascolo 16, Tavernelli 11, Cannon 6, Gazzotti 9, Ambrosin 12, D’Ercole, Severini 10, Sanders 4, Morgillo, Graziani. Ne: Sackey, Romano. All. Ramondino

Urania Milano: Bossi 9, Raivio 22, Langston 7, Raspino 10, Benevelli 3, Montano 10, Pesenato 2, Piunti 8, Franco. Ne: Chiapparini, Valsecchi, Cavallero. All. Villa

