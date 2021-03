Confermate le indiscrezioni: Hsl esonera Pellegrini

TORTONA - Le voci circolavano già da ieri sera, quando evidentemente dalla riunione dei vertici dell'Hsl era trapelato qualcosa: per tutta la mattina si sono rincorse conferme e smentite fino alla comunicazione ufficiale di pochi minuti fa da parte della società che conferma come le strade di Luca Pellegrini e dell'Hsl si separino dopo più di tre anni.

Un palmarés da sogno, quello dell'ormai ex tecnico dei tortonesi: due campionati e due coppe di categoria vinte nei primi due anni con solo due sconfitte sul campo - la terza è arrivata a tavolino per i sei cambi con il Carrara 90 - e un campionato di Eccellenza dominato assieme al Saluzzo fino alla sospensione per Covid. L'inizio in serie D è stato travolgente, poi è iniziata una fase buia culminata con le ultime gare dove, vittoria interna con il Borgosesia a parte, i tre punti mancavano da tredici giornate e nelle ultime cinque erano arrivate solo sconfitte. Luca Pellegrini aveva già presentato le dimissioni sabato scorso dopo il ko esterno con il Sestri Levante, ma la società le aveva respinte dandogli fiducia ancora per le due partite di questa settimana: se con la Folgore Caratese il gol-partita era arrivato all'ultimo momento e dopo una partita grintosa dove l'abbraccio di tutta la squadra al tecnico al pareggio di Concas era sembrato un gesto d'amore dei suoi giocatori, lo stop di Imperia ha consegnato l'immagine impietosa di una squadra che, al netto delle assenze, era in balìa degli avversari.

Ancora ignoto il nome del successore: si parla di Calabria, Zichella, Prina o Chezzi ma le riserve verranno sciolte a breve dalla dirigenza.