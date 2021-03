Bertram, un grande match per ripartire

TORTONA – Infrasettimanale su due giorni dedicato ad alcuni recuperi. Tra domani, mercoledì 3 e giovedì 4 marzo si giocano tre gare nel girone Verde di Serie A2 Old Wild West. Domani in campo Bertram a Torino (14esima giornata) e Verona che riceve Capo d’Orlando (11esima giornata). Giovedì sera derby tra Treviglio e Bergamo (3a di andata).

QUI TORTONA

Passaggio delicato della, fin qui strepitosa, regular season della Bertram Derthona. La squadra di coach Marco Ramondino ha un po’ accusato la sconfitta interna (la terza consecutiva) contro Urania Milano. Un ko nato nel secondo tempo, che ha mostrato una certa stanchezza mentale dei bianconeri. Ora il calendario a zig-zag del campionato propone subito un’occasione di riscatto, ma anche un match molto impegnativo. Leoni sul campo della Reale Mutua Torino che è sì a -10 da Tortona ma con quattro partite in meno disputate (causa Covid). Battere la squadra degli ex Demis Cavina e Mirza Alibegovic significherebbe mandarli sotto 2-0 negli scontri diretti ed eliminare una pericolosa concorrente per il primo posto.

Coach Marco Ramondino fissa così gli obiettivi del match. “Dobbiamo trovare le giuste energie e avere un impatto maggiore da chi esce dalla panchina, per limitare gli alti e bassi. Giocando in tempi così ravvicinati è importante resettare, ripartire e fare qualche piccolo aggiustamento, con il passare delle gare. Chi è più bravo a fare ciò avrà un vantaggio sull’avversario”.

Vogliamo riscattarci contro una formazione fisica e con alcuni elementi di grande talento

Da parte sua il lungo Giulio Gazzotti, reduce da una buona prestazione contro Milano, è deciso. “Abbiamo due giorni e mezzo per preparare al meglio la partita contro Torino, che viene dalla sconfitta con Treviglio. Vogliamo riscattarci contro una formazione fisica e con alcuni elementi di grande talento”.

Nella Bertram ancora assente per infortunio Agustin Fabi. Torino annunciata al completo.

REALE MUTUA TORINO – BERTRAM TORTONA

Dove: Pala Gianni Asti, Torino

Quando: mercoledì 3 marzo, 19.00

Arbitri: Masi, Raimondo, Martellosio

Andata: 64-70

In streaming: in diretta su LNP Pass (CLICCA PER VEDERE)