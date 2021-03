Zichella: "Tortona, una piazza da categoria superiore"

TORTONA - "Sono venuto qua con voglia cercando di fare il meglio possibile": si presenta con l'umiltà e la professionalità che lo contraddistinguono mister Giovanni Zichella, da oggi ufficialmente sulla panchina dell'Hsl Derthona (LEGGI QUI L'ANNUNCIO). Durante l'intervista, un pensiero anche per Luca Pellegrini: "Sono solidale con lui perché l'esonero non è mai una cosa bella".



Domenica, al 'Coppi', subito uno scontro importante in ottica salvezza con il Vado.