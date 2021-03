Incontri DiVini sfata il mito 'Pizza e Vino'

TORTONA - Domenica 28 febbraio, approfittando dell’ultima giornata di colore giallo, l’associazione Incontri DiVini ha organizzato un gioco di degustazione presso il ristorante del Circolo Tennis Derthona. Si è trattato di un gioco dove i partecipanti e commensali dovevano indovinare l’abbinamento di quattro gusti di pizza differenti con quattro vini italiani.

Nel corso del pranzo, si è spiegata l’importanza di abbinare il cibo con il vino, per valorizzare sia l’uno che l’altro, ma anche che una buona bottiglia di vino può essere un’alternativa interessante al solito e più quotato boccale di birra. La proposta di Incontri DiVini ha avuto un buon seguito e seppure i posti fossero molto limitati per rispettare le distanze date dalle regole anticovid, la partecipazione è stata molto soddisfacente.

Nel pomeriggio, il gruppo, approfittando del primo sole di inizio primavera, ha fatto un giro nel parco del castello e ha avuto modo di poter salire sulla torre, simbolo di Tortona. Gli organizzatori Agostino, Elena e Valentina, ringraziano l’amministrazione comunale per l’opportunità, i gestori del ristorante del circolo per la disponibilità e tutti i partecipanti. Incontri DiVini, oltre ad organizzare degustazioni da vivo, è attiva anche con iniziative e corsi di avvicinamento al vino online: per avere più informazioni consultate le loro pagine social.