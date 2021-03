Hsl, c'è la 'prima' di Zichella

TORTONA - L'arrivo del nuovo tecnico ha tolto ogni alibi ai giocatori dell'Hsl Derthona che ora dovranno dimostrare il loro valore e interrompere la lunghissima serie negativa con una sola vittoria nelle ultime tredici partite e sei sconfitte casalinghe nelle ultime nove gare giocate fra campionato e recuperi. L'avversario sembrerebbe essere alla portata ma la posizione di classifica del Vado non deve trarre in inganno: i ragazzi di mister Tarabotto vengono da sette punti nelle ultime sei gare e sono imbattuti per la prima volta da inizio torneo da due gare consecutive oltre ad avere rinforzato la squadra con innesti mirati nel lunghissimo calciomercato invernale. Nelle fila dei tortonesi mancheranno sicuramente Gueye - alla seconda giornata di squalifica - Draghetti e Manasiev infortunati e tenuti a riposo precauzionale prima dello stop per un Viareggio che non ci sarà e probabilmente anche Magné non sforzerà la caviglia infortunata. Per ora contano solo i tre punti in quello che è un vero e proprio spareggio salvezza, poi nelle due settimane successive il tecnico comincerà a plasmare la squadra secondo il suo credo calcistico.

Il Casale reduce da sue sconfitte consecutive ha molto da recriminare: con il Saluzzo il risultato è stato bugiardo, con la Castellanzese un errore a centrocampo è costato carissimo. La trasferta sul campo del Bra secondo in classifica proprio spalla a spalla con la Castellanzese potrebbe fare paura ma anche i giallorossi vengono da un periodo non brillante dove le due vittorie contro Fossano e Folgore Caratese non hanno medicato lo stop casalingo con l'Imperia e quello a Caronno Pertusella. Buglio per l'occasione ritrova sia Fabbri che Selmi, ma perde Cintoi per squalifica: probabile l'impiego di Guida come esterno destro nella difesa a tre con Tudisco e Bettoni, mentre in attacco il ballottaggio per le due maglie vede favoriti Coccolo e Franchini rispetto a Colombi. A centrocampo sicuri del posto i centrali Raso, Romeo e Poesio: sugli esterni è lotta per una maglia fra Mullici, Nouri e per l'appunto Fabbri mentre M'Hamsi dovrebbe essere della partita.



Tutte e due le partite si giocheranno alle 14.30 e verranno trasmesse sui rispettivi canali social delle due squadre di casa.