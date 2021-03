Una doppietta di Emiliano rilancia l'Hsl

TORTONA - L'aveva detto prima della gara mister Zichella: non sarebbe contato niente che non fossero i tre punti e i suoi ragazzi l'hanno ascoltato: la vittoria (2-1) sul Vado permette ai bianconeri di muovere finalmente la classifica e lasciare sul fondo una diretta concorrente per la salvezza. Al 6' doppia occasione per l'Hsl Derthona: triangolo lungo Spoto-Mutti-Spoto e conclusione con Lupi che respinge ancora sui piedi del numero 10 tortonese, cross rasoterra sul primo palo dove arriva Varela ma Lupi salva ancora la sua porta. Cinque minuti dopo ancora sull'asse Mutti-Spoto arriva un'occasione d'oro per l'Hsl ma il diagonale della punta finisce largo sul secondo palo. La risposta del Vado passa per i piedi di Bernardini che ci prova con una bomba da fuori area che sfiora il 'sette' alla sinistra di Teti, poi Magnè è costretto a spendere un giallo per fermare una ripartenza dei liguri - e salterà per squalifica la trasferta di Fossano tra due settimane - ma al 18' i padroni di casa passano: angolo da sinistra di Cardore, testa di Emiliano e palla in rete con esultanza polemica verso la tribuna del difensore. Il Vado sbanda pericolosamente e l'Hsl Derthona potrebbe raddoppiare subito con i tiri di Spoto e Varela respinti dai difensori liguri, poi la squadra ospite recupera una quadratura e la partita torna combattuta. Un po' inattesa arriva così anche la rete del pareggio con Strumbo che nell'unico calcio d'angolo a favore dei suoi vola in cielo e incrocia sul palo lontano beffando Teti. Per i padroni di casa poi piove sul bagnato perché pochi minuti dopo la caviglia di Magnè conclude anticipatamente la sua partita forzando la sostituzione con Gjura.

La ripresa si apre con una chiusura da applausi di Gualtieri su Boiga e un giallo onestamente eccessivo per Mutti, poi appena prima del quarto d'ora si replica la combinazione da calcio d'angolo fra il sinistro di Cardore e il colpo di testa di Emiliano che riporta in vantaggio i suoi. Al 21' è ancora Saccà ad andare vicinissimo al pareggio con un diagonale rasoterra dalla destra che sfiora il palo alla destra di Teti, poi dopo la mezz'ora ci prova Vignali sempre da lontano ma con altrettanta poca fortuna. I cambi di Zichella aggiungono forze fresche ai suoi ragazzi che se da un lato non hanno problemi a contenere le inizative degli ospiti, dall'altro non trovano il terzo gol che varrebbe un po' di tranquillità. Teti rimedia un giallo per perdita di tempo nel battere una rimessa dal fondo, Sbarbati in pieno recupero non inquadra la porta su un cross teso di Saccà e al triplice fischio finale può partire la festa al 'Coppi'.

HSL DERTHONA - VADO 2-1

MARCATORI: pt 18' Emiliano, 35' Strumbo; st 13' Emiliano

HSL DERTHONA (4-2-3-1): Teti; Gualtieri, Magnè (40' Gjura), Emiliano, Tordini; J. Lipani, Cardore; Mutti (15' st Andriolo), Spoto (35' st Palazzo), Mingiano (31' st Concas); Varela (43' st Draghetti). A disp. Rosti, Cattaneo, Kanteh, Casagrande. All. Zichella

VADO (4-1-4-1): Lupi; S. Lipani, Tissone, Strumbo, L. Casazza (43' st D'Antoni); Taddei; Saccà, Bernardini (20' st Vignali), Gulli, Boiga (20' st Barbetta); Sbarbati. A disp. Scatolini, Olivieri, Risso, A. Casazza, Bacigalupo, Catapano. All. Francomacaro

ARBITRO: Aronne di Roma1

NOTE Ammoniti Magnè, Mutti, Teti; Tissone. Calci d'angolo 4-4. Recupero pt 1'; st 4'.