TORTONA - Prima contro terza. Una gara di andata e ritorno dentro il finale di regular season. Una Bertram in crisi affronta un doppio impegno contro l’Apu Udine. “Andata” domani, giovedì 11 marzo a Voghera, “ritorno” mercoledì 17 a Udine. Un doppio confronto denso di significati tra una squadra in crisi, quella di coach Marco Ramondino (tre sconfitte in fila) e una in salute come quella di coach Matteo Boniciolli (5 successi nelle ultime sei gare). A cinque giornate dalla fine della regular season un doppio passaggio che diventa cruciale per all’assegnazione delle prime tre posizioni del girone (con conseguente accesso al Girone Bianco della fase ad orologio).

QUI TORTONA

Udine terza a 24 punti con una partita meno di Tortona da giocare. La squadra di Boniciolli (QUI IL ROSTER COMPLETO), dopo un avvio lento, ha svoltato con l’innesto di Federico Mussini. Apu senza Andrea Amato e Joseph Mobio, ma con le punte Dominique Johnson (17 punti di media) e Nana Fouland (12 e 9 rimbalzi) ad esaltare un gruppo italiano con Antonutti, Mussini, e Giuri. Marco Ramondino inquadra così il momento delicato dei suoi. “Le sfide con Torino e Verona ci hanno fatto capire che la competizione è così alta che abbiamo bisogno del contributo di tutti in termini di impatto e presenza, senso di urgenza. Da fine dicembre abbiamo giocato molte partite, vivendo un cambio di assetto a livello tattico. Serve provare a fare adeguamenti mentali per fare le cose in modo migliore e più rapido, in un periodo in cui le energie sono normali”

A far sentire la sua voce anche il capitano bianconero Riccardo Tavernelli. “Udine è una formazione costruita per vincere, che ha fisicità, fiducia e sta giocando bene. Dovremo giocare con pazienza contro la loro aggressività difensiva”.

Possibile rivedere almeno in panchina Agustin Fabi.

ALTRI QUATTRO RECUPERI

Tra oggi e domani, oltre a Tortona-Udine, si giocano altri quattro recuperi del girone Verde. Oggi in campo Trapani-Mantova e Orzinuovi-Torino; domani Biella- Capo d’Orlando e Treviglio-Piacenza.



BERTRAM TORTONA – APU OLD WILD WEST UDINE

Dove: PalaOltrepo’, Voghera (Pv)

Quando: giovedì 11 marzo, 20.45

Arbitri: Moretti, Chersicla, Miniati

In diretta tv: su MS Sport (digitale terrestre) e MS Channel (satellite canale 814 Sky)

In streaming: su LNP Pass (CLICCA PER VEDERE)