Lunedì prossimo c'è il consiglio comunale

TORTONA - E' finalmente pubblico l'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, previsto come gli ultimi in forma telematica lunedì 15 marzo alle ore 18: otto i punti previsti dopo la riunione dei capigruppo di lunedì scorso con ben tre mozioni presentate dal consigliere di Progetto Tortona Federico Mattirolo.

Dopo le operazioni di rito delle comunicazioni del Presidente e dell'approvazione del verbale della seduta consiliare precedente in data 21/12/2020, si partirà discutendo del protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto condiviso di sviluppo per il territorio piemontese - II Addendum al Protocollo condiviso - con la definizione degli interventi e la richiesta di inserimento al Commissario Terzo Valico da cui gli adempimenti vari e conseguenti.

Al quarto punto una interrogazione presentata dai consiglieri comunali Cuniolo, Castagnello, Graziano, Bianchi sull'“Attuale situazione pandemica e il fenomeno dell’assembramento in prossimità delle attività di somministrazione”, mentre il quinto punto è stato presentato da tutti i gruppi consigliari riguardo il “Potenziamento dell'Ospedale di Tortona e la revisione del Piano Sanitario Regionale”.

Seguono le tre mozioni presentate dal consigliere comunale Mattirolo: riguardo l'apertura al pubblico della Torre del Forte San Vittorio, più nota come 'Torre del Castello', la realizzazione di un progetto di sensibilizzazione e tutela dei pedoni e di stimolo della cittadinanza allo svolgimento di attività all’aria aperta e il sostegno all’attività dei centri sportivi e delle palestre.

Anche questa seduta, come le precedenti, sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube del Comune di Tortona.