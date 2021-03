Così Bertram rialza la testa

VOGHERA - Bertram rialza la testa. Battuta Udine (76-59) per il ritorno alla vittoria dei 'leoni' dopo tre sconfitte in fila che avevano seminato dubbi. Lo scontro di vertice del girone verde (prima contro terza) finisce dalla parte della squadra di coach Marco Ramondino, spinta dal trio Sanders-Cannon-Severini in un rush irresistibile.

UN GRAN FINALE

Tortona torna a vincere in casa dopo un mese e mezzo (ultimo successo il 28 gennaio con Capo d’Orlando), spezzando la striscia negativa. Dall’altra parte Udine, quattro vittorie nelle ultime cinque, ferma la sua corsa. A Tortona serviva dare un segnale. E non è un caso che a trascinare sia stato Jamarr Sanders, chiamato ad assumersi responsabilità importanti dopo alcune partite troppo defilate. Sanders ha determinato con una prestazione da 25 punti e 5/7 da tre punti. Bertram ha tirato alla grande: 50% da tre. Altro aspetto importante il fatto che la partita, equilibrata per 3 quarti (36-30 all'intervallo con Udine anche avanti di 7), si sia decisa nel finale. Dopo alcune partite calanti nella ripresa, Tortona vince in crescendo. Ultimo quarto travolgente dei 'leoni' che spezzano la resistenza di Udine (parziale 28-7) e si prendono, meritatamente, la vittoria. Jalen Cannon 18 punti, Severini 12 con 4/5 da tre. Domenica la Bertram gioca ancora in casa con Mantova.

Bertram – Old Wild West 76-59

(20-17, 36-30, 48-52)

Bertram Derthona: Mascolo 2, Tavernelli 6, Cannon 18, Gazzotti, Ambrosin 3, D’Ercole 8, Severini 12, Sanders 25, Morgillo 2. Ne: Graziani, Sackey, Romano. All. Ramondino

Old Wild West Udine: Mussini 11, Antonutti, Fouland 6, Johnson 14, Giuri 11, Italiano 7, Deangeli 4, Nobile 3, Pellegrino 2. Ne: Agbara, Spangaro, Schina. All. Boniciolli

