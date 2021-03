Un cinghiale morto fra i rifiuti a Tortona?

TORTONA - La foto circola sui social ed è ormai diventata virale: un cinghiale - forse morto, forse addormentato - su un materasso abbandonato accanto ai bidoni per la raccolta rifiuti in un contesto di degrado totale.

Qualche buontempone ha pensato bene di associare la foto a Tortona, per la precisione Città Giardino dove in totale onestà non è infrequente l'avvistamento di cinghiali in libertà nelle vicinanze dell'Ossona, ma ci sono molti elementi che consentono di poter affermare con certezza che la foto è stata scattata altrove, probabilmente nemmeno in Italia: la targa dell'auto in alto a destra, ad esempio, o i colori dei bidoni per la raccolta dei rifiuti che non corrispondono a nessuno di quelli utilizzati né a Tortona né nelle altre zone della nostra nazione.

Alcune testate nazionali, come Leggo, stanno cercando di risalire alla location originaria attraverso i suggerimenti dei propri lettori, ma al momento non è ancora stato possibile identificarla con certezza: la soluzione più probabile sembra essere quella di un sobborgo in Israele, ma c'è anche chi sostiene che possa essere Russia o Ucraina.