Autosped, in Coppa Zara dà fiducia al gruppo

BRESCIA - Meno di mezzora alla palla a 2 del quarto di finale di Coppa Italia di A2 femminile. Autosped è pronta, con le nuove divise, per affrontare San Giovanni Valdarno, prima classificata del girone sud alla fine dell'andata (le giraffe quarte al giro di boa).

Coach Francesca Zara ha fatto la scelta: 13 giocatrici convocate, ma solo 12 in distinta e l'allenatrice ha premiato il gruppo che ha conquistato la final eight. Non compare, infatti, nell'elenco l'ultima arrivata, il nuovo acquisto Scibelli.

Contro le toscane giocheranno Repetto, D'Angelo, Madonna, Pavia, Serpellini, la capitana Colli, Bernetti, Bonvecchio, Podrug, Bassi, Francia e Gatti.

Si può seguire la partita in streaming su www.lbftv.it