A Tortona nasce il 'Distretto Urbano del Commercio'

TORTONA - Il Comune di Tortona ha dato avvio alla procedura per l'individuazione, il funzionamento, la costituzione di un “Distretto Urbano del Commercio” sulla base della delibera della giunta regionale del Piemonte dello scorso dicembre che ne definiva i criteri e le modalità.

Si tratta di “ambiti territoriali nei quali gli enti pubblici, i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio un fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio per accrescere l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle imprese commerciali, anche attraverso interventi integrati per lo sviluppo dell’ambiente urbano di riferimento”. La delibera della giunta Comunale del 16 marzo scorso ha approvato l’avvio dell’iter insieme alla prima ipotesi di progetto preliminare per il “Distretto Urbano del Commercio” della città di Tortona, in collaborazione con le sezioni provinciali delle sssociazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti, definendone come ambito territoriale “perimetro” del centro storico cittadino.

Alla “governance” del Distretto possono partecipare anche altri soggetti interessati, come la Camera di Commercio, organismi associati di impresa del settore, associazioni per lo sviluppo e la valorizzazione del commercio, associazioni dei consumatori, imprese (anche di altri settori in aggiunta a quello commerciale), soggetti con competenza in ambito turistico o culturale, Fondazioni, soggetti del Terzo Settore. Il Distretto, per poter essere prima riconosciuto e sostenuto dalla Regione e poi sviluppato e realizzato al meglio, ha necessità della più ampia adesione e condivisione di intenti da parte di tutti gli attori ammessi a parteciparvi. Per questo motivo il Comune di Tortona sta raccogliendo le manifestazioni di interesse dei soggetti operanti sul territorio comunale che, condividendo l’obiettivo di sviluppare strategie e programmi comuni per sostenere e rilanciare l’economia cittadina, sono interessati ad aderire al costituendo Distretto Urbano del Commercio, collaborando alla realizzazione ed alla vita dello stesso.

Per contribuire al successo dell’iniziativa sin da questa prima fase è importante che quanti più soggetti possibile tra quelli ammissibili manifestino l’interesse ad aderire al costituendo "Distretto Urbano del Commercio", compilando ed inviando, in tempo utile per l’adesione al bando cioè entro venerdì 26 marzo, il modulo pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Tortona insieme all’avviso e ai riferimenti per approfondire l’iniziativa regionale.