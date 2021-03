Nominato il nuovo cda di Asmt

TORTONA - Si è svolta oggi, venerdì 19 marzo, l’assemblea dei soci di Asmt Tortona per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione: il socio di maggioranza Asm Voghera (che detiene il 74,3% delle quote) ha nominato Felicia Sirianni, commercialista e revisore dei conti, a ricoprire la carica di presidente; gli altri membri del cda indicati da Voghera sono Maria Cristina Malvicini, Massimo Maiola e Marco Sartori. A completare la cinquina dei consiglieri, in rappresentanza del Comune di Tortona (socio con il 24,5% delle quote), Stefano Raimondi che aveva già fatto parte degli ultimi due consigli d’amministrazione della società.

“Asmt ha un nuovo cda che rappresenta coerentemente i due principali soggetti pubblici soci – ha dichiarato il sindaco di Tortona, Federico Chiodi – in particolar modo Asm Voghera ha saputo selezionare profili di alto livello che sono certo sapranno lavorare per il bene della società e di tutti i Comuni soci, dai più grandi ai più piccoli. Colgo l’occasione per ringraziare gli amministratori uscenti per il lavoro svolto. Sono contento che, per la prima volta nella storia dell’azienda, sia stata nominata alla presidenza una donna; auguro alla dottoressa Sirianni e a tutti i membri del consiglio d’amministrazione di poter fare un buon lavoro. Sono sicuro che si dimostreranno all’altezza delle grandi sfide che attendono la società nei prossimi anni, prima fra tutte quella di ampliare l’offerta con servizi di qualità per i Comuni soci e di ricostruire una struttura che si era notevolmente ridotta negli ultimi tempi. Come è noto fra gli obiettivi della mia amministrazione comunale c’è anche quello di conferire servizi importanti per i tortonesi in Asmt, e proseguiremo su questo percorso certi di trovare la massima collaborazione nei nuovi amministratori”.