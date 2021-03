Bertram in crisi. E anche in silenzio

VOGHERA – La Bertram non sa più vincere. La crisi bianconera viene certificata dall’ennesima sconfitta casalinga.Bergamo, ultima in classifica, s’impone 73-62. A conferma del momento delicato, la scelta di non rilasciare interviste e dichiarazioni nel dopo partita. Il grande vantaggio del girone d’andata è disperso e Torino ora è a -4. Domenica la squadra di coach Ramondino gioca a Casale un derby di grande importanza.

PALAOLTREPO’ VIOLATO

Le difficoltà si manifestano già dopo la palla a due. Bergamo approccia meglio la gara e strappa subito sul +15 (7-22 al 6’). Dopo il 15-27 del 10’, Tortona si mette in moto, vince la seconda frazione e approda all’intervallo in scia (36-41). L’inerzia è bianconera e un 5-0 con tripla di Mascolo vale il pareggio sul 41-41. La Bertram sembra poter ribaltare la Withu e invece si blocca. Bergamo riparte con i lunghi Easley e l’ex Pullazi, ben innescati da un Zugno. Ospiti chiudono avanti al 30’ (50-56) e sulla spinta controllano anche l’ultimo periodo nel quale Tortona non riesce a salire di intensità in difesa e sbatte in attacco. Finisce 73-62.

La Bertram ha perso cinque delle ultime sei gare casalinghe. Nelle ultime dieci gare 3 vittorie e 7 sconfitte. A 15 giorni dalle finali di Coppa Italia il campanello dall’allarme, per i Leoni, suona molto forte.



BERTRAM – WITHU 62-73

(15-27, 36-41, 50-56)

Bertram Derthona: Mascolo 15, Cannon 17, Gazzotti 2, Ambrosin 7, Tavernelli 4, D’Ercole 5, Morgillo, Severini 3, Sanders 9. N.e.: Graziani, Sackey, Romano. All. Ramondino

Withu Bergamo: Zugno 10, Da Campo 6, Bedini, Vecerina 10, Jones 12, Masciadri 2, Easley 13, Pullazi 20. N.e.: Seck, Parravicini. All. Calvani

(QUI IL TABELLINO COMPLETO)