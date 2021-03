Teti salva ancora Hsl Derthona

FOSSANO – Imbattibilità confermata e un punto incamerato dopo un 0-0 da brividi in casa del Fossano. Comincia male la trasferta sul campo del fanalino di coda del campionato per l’Hsl Derthona: l’allenatore Zichella rimane a casa per una positività al Covid all’ultimo giro di tamponi e già dopo 2’ solo una parata incredibile di Teti su De Riggi che da dentro l’area piccola non riesce a superare il portiere ospite tiene in gara i leoni. La partita è vivace con entrambe le squadre che cercano di superarsi: ne nascono una serie di calci d’angolo da una parte e dall’altra che però non portano a nulla di concreto. Simoniello perde per infortunio nel corso del primo tempo entrambi i 2000: Mutti già dopo sette minuti sostituito da Draghetti, Gueye dopo un contrasto con Giraudo in un contropiede quattro contro due sfumato e per non far saltare le quote dei giovani dalla panchina deve alzarsi Andriolo. Con il nuovo assetto i leoni faticano a tenere il campo e soffrono il maggiore dinamismo dei ragazzi di Viassi che vanno vicini al gol in più occasioni: una clamorosa con un tiro di Romani deviato in corner da un volo di Teti, una più lavorata e conclusa con un tiro sopra la traversa da De Riggi.

A inizio ripresa dopo due minuti questa volta ad andare vicino al vantaggio è l’Hsl con un bel tiro di Manasiev da fuori area che finisce alta ma spaventa Merlano, poi il centrocampista macedone ci prova ancora con una penetrazione dalla destra dove solo l’intervento di un difensore all’ultimo minuto riesce a salvare lo 0-0. Poco prima del quarto d’ora una combinazione fra Fogliarino e Romani porta al tiro la punta del Fossano che viene prima ribattuto da Gjura e poi controllato da Teti quando cerca l’angolino basso alla sua destra. Due minuti più tardi un calcio d’angolo di Romani dalla destra trova la sponda di Scotto per Coulibaly che però da dentro l’area piccola arriva con un attimo di ritardo e mette alto sopra la traversa. A metà ripresa ancora padroni di casa protagonisti: Coulibaly serve in area De Riggi che cerca il diagonale da sinistra ma disturbato da Tordini non inquadra la porta e partono le proteste per un rigore francamente inesistente. A cinque minuti dalla fine l’occasione più netta per il Fossano con Coulibaly che parte sulla fascia destra, si accentra e fa partire un sinistro violento che colpisce la parte interna del palo alla sinistra di Teti e poi rimbalza in campo anziché al di là della linea; subito dopo Lipani ha sui piedi un pallone d’oro ma lo spreca sull’esterno della rete della porta di Merlano. Proprio allo scadere una combinazione in velocità con Mingiano che innesca Varela mette poi Andriolo solo davanti al portiere che chiude lo specchio della porta, poi un errore di Gualtieri a fine gara in un contrasto con Fogliarino in area costa un calcio di rigore al 50': Teti intuisce la traiettoria, para la conclusione di Romani che spara alto la ribattuta, lo 0-0 non si sblocca ma per l’Hsl Derthona il bicchiere è mezzo vuoto.

FOSSANO – HSL DERTHONA 0-0

FOSSANO (4-3-3): Merlano; Coviello, Giraudo, Scotto, Specchia; Fogliarino, Reymond, Lazzaretti (19’ st Brondi); Romani, De Riggi, Coulibaly. A disp. Bosia, Bertoglio, Bellocchio, Bergesio, Volpatto, Di Salvatore, Manuali, Brero. All. Viassi

HSL DERTHONA (4-2-3-1): Teti; Gualtieri, Gjura, Emiliano, Tordini; Lipani, Cardore; Mutti (7’ Draghetti; 30’ st Mingiano), Manasiev (34’ st Concas), Gueye (34’ Andriolo); Varela. A disp. Rosti, Cattaneo, Cirio, Kanteh, Palazzo. All. Simoniello (Zichella assente)

ARBITRO: Cortese di Bologna

NOTE Teti (50' st) para un calcio di rigore a Romani. Nessun ammonito. Calci d’angolo 5-3. Recupero pt 3’; st 5'.