Da giovedì prossimo apre l'ambulatorio in municipio

VOLPEDO - Aprirà giovedì prossimo, il 1 aprile, l'ambulatorio del municipio e sarà gestito dal dottor Pierpaolo Canegallo che prenderà servizio in quella data.

Come noto, già dal 2013 nei locali del palazzo comunale è attivo un ambulatorio intitolato a Gigi e Maria Teresa Penati, utilizzato dalla dottoressa Anna Franchini come studio medico e dal personale dell’Adi di Tortona per i prelievi del sangue, attualmente sospesi causa Covid-19. Anche il dottor Canegallo stabilirà la propria attività nello studio medico ospitato all’ultimo piano del municipio, come da progetto formulato anni fa da Giancarlo Caldone con Alberto Lignano della farmacia Baravalle e il dottor Canegallo stesso. La realizzazione dei nuovi studi medici, affidata alla ditta del volpedese Adriano Callegher, è stata possibile grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.

"Ci stiamo inoltre attivando - dice il sindaco Elisa Giardini - per proseguire i lavori di ampliamento attraverso nuovi finanziamenti, in modo da poter ospitare altri medici garantendo alla comunità la presenza di specialisti e l’erogazione di più servizi sanitari nella struttura ulteriormente allargata. È un motivo di soddisfazione per noi constatare che l’impegno economico a favore della comunità trova risposta nonostante la situazione ancora emergenziale".