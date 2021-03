Il sindaco invita a donare il sangue

TORTONA - Un bel messaggio, quello apparso ieri sui social del sindaco di Tortona Federico Chiodi, che ricorda come oltre alla battaglia con il coronavirus ogni giorno continuino anche le migliaia di piccole battaglie per le altre malattie: la donazione del sangue è uno dei gesti più semplici e più incisivi che ognuno di noi possa fare per aiutare il prossimo.

"Oggi sono stato al Centro Trasfusionale di Tortona - scrive Chiodi - che è sempre aperto come lo è stato in quest'ultimo anno segnato dalla pandemia, per donare il sangue. Ringrazio il dottor Giuseppe Semino e la dottoressa Giovanna Davico, colonne portanti del Centro Trasfusionale, che insieme a tutto il loro staff gestiscono un servizio importante per la nostra comunità: la terapia trasfusionale è indispensabile e salvavita per pazienti oncologici, talassemici e per tutti quelli che hanno emorragie importanti per traumi, interventi chirurgici o durante e dopo il parto. C'è sempre bisogno di donazioni e, nel ringraziare quanti sono già donatori, invito tutti coloro che sono interessati a diventarlo a contattare il numero 0131.865329".