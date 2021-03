Progetto Tortona a sostegno dello sport

TORTONA - In occasione del Consiglio comunale di lunedì 29 marzo 2021, Federico Mattirolo, consigliere comunale di Progetto Tortona, presenterà una mozione diretta al sostegno delle palestre e dei centri e circoli sportivi, pubblici e privati.

L’emergenza sanitaria in atto ha infatti penalizzato in maniera particolarmente severa le palestre e i centri e circoli sportivi, pubblici e privati, individuati quali strutture ad alto rischio di diffusione del contagio da Covid-19 dalle competenti autorità sanitarie e per questo motivo chiusi da mesi, con impossibilità di svolgere qualsiasi attività non rientrante nei livelli “essenziali” o non ritenuta di interesse nazionale dal CONI.

"Riteniamo - dicono da Progetto Tortona - che lo sport abbia importanti funzioni educative e ricreative e sia fondamentale per migliorare la salute psicofisica degli individui. Attraverso lo sport si impara a socializzare, a rispettare le regole del gioco, si premiano l’impegno ed il merito. Lo sport è una fondamentale scuola di vita, soprattutto per bambini e ragazzi in età di sviluppo. Dopo mesi di isolamento forzato cui le misure di contrasto alla diffusione della pandemia da Covid-19 hanno portato, si verificherà con ogni probabilità un deciso ritorno alla pratica dello sport in tutte le sue forme ed è quindi necessario che le strutture sportive della città si facciano trovare pronte, con ogni possibile supporto da parte delle istituzioni.

Per questo motivo chiediamo all’amministrazione comunale di farsi promotrice di un dialogo con la giunta regionale volto a chiedere lo stanziamento di specifici contributi economici a fondo perduto da erogare alle attività delle palestre e dei centri e circoli sportivi, pubblici o privati, più colpiti dall’emergenza sanitaria, per via del preminente ruolo di supporto alla crescita dell’individuo, socializzazione ed educazione svolto da queste realtà. Chiediamo poi di promuovere un confronto con Gestione Ambiente volto a definire la sospensione del versamento della tariffa rifiuti per il 2021, quantomeno nella sua quota fissa, ovvero, in alternativa, la sospensione delle rate dovute per il periodo di chiusura al pubblico delle palestre e dei centri e circoli sportivi, pubblici o privati. Per sostenere le attività organizzate dalle palestre e dai centri e circoli sportivi della città che potranno svolgersi non appena sarà possibile rientrare nei parametri della zona arancione o gialla, chiediamo di realizzare una sezione del sito internet del Comune che segnali alla cittadinanza quali sono le palestre e i centri e circoli sportivi, pubblici o privati, che sono attrezzati per lo svolgimento di attività sportive all’aperto nel rispetto della normativa in vigore.

Poiché la chiusura delle palestre e dei centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ha comportato un sacrificio economico immane per tutti gli operatori del settore, solo parzialmente ristorato attraverso contributi economici dello Stato, riteniamo che anche il Comune di Tortona possa dare un piccolo e simbolico contributo, attraverso una fornitura gratuita a tutte le palestre e ai centri e circoli sportivi, pubblici o privati della città che ne facciano richiesta, di materiale necessario per ridurre e/o contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 (quale ad esempio: mascherine, guanti, gel ecc.). Infine, chiediamo che gli uffici comunali competenti siano coinvolti in un lavoro di ricerca e segnalazione dei bandi e degli stanziamenti a fondo perduto o agevolati, che verranno previsti nei prossimi mesi per il mondo dello sport da parte di istituzioni pubbliche e private.