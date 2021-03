Torna per una sera "Calici senza Frontiere"

TORTONA - Torna a grande richiesta il cavallo di battaglia delle attività online del gruppo Incontri diVini: “Calici senza Frontiere”, il miglior passatempo nelle noiose settimane di lockdown e un modo per dare un senso alle serate chiusi in casa.

Se si vuole rimanere allenati sul vino senza aprire troppe bottiglie o al contrario, se si cerca una scusa per stappare una bottiglia, se si vuole imparare cose nuove in modo divertente o semplicemente se si vuole trascorrere una serata diversa dal solito non rimane che iscriversi a "Calici senza Frontiere" l’unico e originale trivial game sul vino per appassionati di giochi. Durante la serata verrano creati dei minigiochi che metteranno alla prova la preparazione dei partecipanti su arte, scienza, musica, geografia e molto altro, con riferimento al mondo dell’enogastronomia. Si può anche giocare con un bicchiere in mano.

L’appuntamento è solo per domenica prossima, 28 marzo, alle ore 20.30 su Skype: per informazioni e iscrizioni si può contattare il numero +39 3791851796