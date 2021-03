Due appuntamenti con Gestione Ambiente

PONTECURONE - Si amplia l'offerta di Gestione Ambiente: in accordo con le amministrazioni comunali, l'azienda ha infatti attivato degli sportelli temporanei nel tortonese e nel novese. Ora è il turno dei cittadini di Pontecurone: giovedì 1 aprile dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e una settimana dopo giovedì 8 aprile nello stesso orario, presso l’ex sede della polizia municipale in via Roma 59, sarà aperto uno sportello temporaneo per fornire informazioni e chiarimenti agli utenti sulla fattura che è stata loro recapitata in merito alla Tariffa Corrispettiva dei Rifiuti.

Si ricorda, comunque, a tutti i cittadini che è possibile anche rivolgersi agli ecosportelli di Gestione Ambiente a Novi Ligure presso la sede comunale di via Paolo Giacometti, 22 al piano terra (ex URP) - aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13; a Tortona presso la sede Asmt lungo la ex Ss 35 dei Giovi, 42 (angolo via Don Goggi) - aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13; chiamando il numero verde gratuito 800.085.312, o scrivendo una e-mail a tariffa@gestioneambiente.net - servizi attivi dal lunedì al giovedì dalle ore 14 alle ore 17.

Si chiede cortesemente a tutti di seguire le misure di sicurezza e di tutela della salute, quindi indossare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza al fine di evitare assembramenti.