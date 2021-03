Il Cai di Tortona pulisce i parchi

TORTONA - C'erano anche il presidente Ezio Giungato e il vice presidente Giacomo Seghesio assieme ai volontari che ieri hanno provveduto con il loro operato a portare avanti un'opera di sensibilizzazione riguardo al degrado di veri e propri patrimoni del nostro territorio.

Con la pulizia del parco del Lavello di ieri, che fa seguito a quello del parco dello Scrivia dei giorni scorsi, prosegue l'opera dei volontari del Cai grazie anche all'amministrazione comunale che ha fornito i bidoni per la raccolta dei rifiuti. Una sensibilizzazione non solo per i cittadini ma anche per gli amministratori pubblici e le istituzioni, affinché prendano coscienza sull'importanza del mantenere puliti, ma soprattutto sicuri, luoghi di interesse pubblico: trasformarle in zona franca significa perderne il controllo, consegnarle nelle mani di persone senza scrupoli, gente che guadagna e si nutre di tristi solitudini e disagi sociali.