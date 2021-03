Furto e maltrattamenti: due arresti, è il bilancio di due operazioni

TORTONA - Nell’ambito dei controlli del territorio effettuati in questi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Tortona hanno arrestato un 39enne polacco per tentato furto aggravato di materiale tecnologico presso un supermercato di Tortona. È stato bloccato dalle guardie giurate dopo avere rotto le confezioni e occultato gli oggetti sotto gli abiti.

Il Tribunale di Alessandria ha convalidato l’arresto e lo ha condannato a due mesi e 80 euro di multa. Già nel mese di febbraio, l’uomo era stato arrestato per il medesimo reato commesso in danno di altro supermercato della zona.

Maltrattamenti in famiglia

Un 32enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, lesioni personali aggravate e danneggiamento aggravato.

Venerdì pomeriggio, al termine dell’ennesima lite, ha aggredito il padre e la sorella minacciandoli con un piccone e una spranga di ferro, con i quali danneggiava le autovetture, infrangendo i finestrini, prima di essere bloccato e arrestato.

Al momento, è detenuto presso il carcere di Alessandria in attesa dell’udienza di convalida.