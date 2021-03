Il Derthona Nuoto ha bisogno di tutti

TORTONA - Prima la denuncia di una situazione molto complicata, adesso un grido d’allarme e una iniziativa concreta per dare un futuro al Derthona Nuoto: una sottoscrizione sulla piattaforma Go fundme, obiettivo 20mila euro.

"Tutto quanto è stato costruito in decenni è a rischio perché da oltre un anno non ci sono introiti: non possiamo svolgere la nostra attività, con la sola eccezione del gruppo degli agonisti, ma i costi di gestione e di manutenzione dell’impianto sono invariati. Noi, però - spiegano i dirigenti - non vogliamo mollare e vogliamo che la piscina resti aperta, nel segno della continuità, e a disposizione di tutti".

Così, per reperire risorse - "abbiamo già progetti per la prossima estate - precisano - come il ‘nuoto camp’ per bambini e ragazzi del nostro territorio e altre iniziativa di aggregazione" - è nata l’idea di affidarsi alla raccolta fondi, che sta funzionando, perché in poco meno di 24 ore è stata superata quota 3200 euro, con oltre cinquanta donatori. «Grazie a chi ci darà un sostegno: anche se vi sembrasse piccolo, per noi è vitale, per resistere all’onda lunga di questo anno faticoso, perché le nostre forze non bastano più».