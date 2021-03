Bertram Basket Lab, una sola vittoria

TORTONA – Un successo e due sconfitte nella settimana delle giovanili bianconere del Basket Ball Lab tortonese. Vittoria nell’esordio del campionato Under 20 Gold per i Leoni che conquistano il derby della Leardi sul campo della CB Casale. Spallata decisiva nel terzo periodo di gioco, concluso con il parziale di 10-20. Il prossimo appuntamento della squadra allenata da De Ros sarà giovedì 1 aprile alle ore 21.00 al PalaCadorna di Borgomanero, contro il College Basket.

Prima sconfitta stagionale, invece, per la formazione bianconera dell’Under 18 Silver che cede sul difficile campo di Chieri. A fare la differenza in favore dei padroni di casa il primo e il terzo quarto, in cui è stato scavato il gap decisivo. I Leoni torneranno in campo giovedì 15 aprile alle 20 al PalaCamagna, per affrontare il Basket Chieri.

Buona prestazione ma sconfitta, infine, per i giovani Leoni dell’Under 13 Regionale sul campo di Galliate. Nel primo tempo il Derthona conduce l’incontro nei ritmi e nel punteggio, prima di subire la rimonta e il decisivo sorpasso della formazione di casa. I bianconeri torneranno in campo domenica 11 aprile alle 11 al PalaCamagna, per affrontare la Mado Valenza.

UNDER 20 GOLD

CB Team- Bertram 63-80

Bertram Derthona: Denicolò L. 15, Cremonti, Pezzulla 14, Tava 7, Mogni 11, Emanuelli 4, Ciadini 15, Curti, Lonardo, Neri 2, Denicolo' G. 12. All. De Ros



UNDER 18 SILVER

Bea Chieri- Bertram 80-59

Bertram Derthona: Pezzulla 4, Fiorucci, Emanuelli 8, Bottaro, Curti 15, Lombardi 4, Calu' 2, Melisi 7, Viale, Lerta 14, Coffano 5. All. De Ros



UNDER 13 REGIONALE

Basket Galliate- Bertram 63-54

Betram Derthona: Cazzola 7, Stefanescu, Bassi 9, Cucchi, Omoregie 5, Moroni, Zanelli, Bocchio 8, Censurini 10, Grassi 4, Musso 11, Zanocco. All. Fanaletti Ass. D'Amico.