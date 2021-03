Il Piccolo e il Corriere della Sera insieme, per un'informazione senza confini

Da Alessandria a tutta Italia, per offrire ai lettori un servizio sempre più completo, dettagliato e al tempo stesso di ampio respiro, ma anche pratico e conveniente.

È questo il senso della collaborazione tra Il Piccolo, da quasi cento anni il giornale di riferimento della città e della provincia, e Il Corriere della Sera, storico quotidiano fra i più autorevoli dell'intero panorama nazionale.

A partire dal 9 aprile e ogni venerdì per un totale di dieci settimane, in tutte le edicole della provincia di Alessandria, Il Piccolo e Il Corriere della Sera saranno disponibili in un unico acquisto al costo di 1,50 euro.

Una grande opportunità per avere un quadro preciso di quello che accade, in un momento storico così delicato, non solo a livello locale, ma anche in Italia e nel mondo. Notizie, inchieste, approfondimenti e opinioni, dal 'particolare' al 'generale' e viceversa. Per un'informazione sempre più senza confini.