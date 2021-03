Derthona, i dolci ricordi di Cervia

TORTONA - Cervia, riviera romagnola. Un comune di 28 mila abitanti, la stessa dimensione di Tortona. Qui la Bertram si giocherà a partire da venerdì la Final Eight di Coppa Italia Lnp. Cervia è un posto scolpito nella storia del Derthona Basket. Sempre qui, infatti, nello stesso palasport, sette anni fa i Leoni hanno conquistato (giugno 2014) la promozione in A2 Silver. L’inizio della scalata dei bianconeri verso il basket di Serie A in una cavalcata che ha portato poi altri due trofei – Coppa Italia e SuperCoppa – nella bacheca bianconera. In questi giorni il club di corso Alessandria ha ricordato l’impresa di quella squadra, che nel corso della stagione aveva espugnato il PalaDozza di Bologna in un’altra giornata memorabile per i Leoni, con una bella intervista al coach della promozione Antonello Arioli. Un uomo che ha legato il suo nome al Derthona firmando il doppio salto dalla C all’A2.

Nel ricordo del tecnico la leggerezza di un impegno nel quale l’Orsi (all’epoca main sponsor) non era favorita d’obbligo ma al quale era arrivata in perfette condizioni psico-fisiche e le prestazioni dei vari Vitali e Samoggia nella sfida decisiva contro Legnano.