La prima laurea... in biblioteca

TORTONA - Il tortonese Riccardo Deamici è stato il primo studente universitario a poter discutere la sua tesi di laurea, in ingegneria meccanica, nei locali comunali della Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda”.

Il 26 ottobre scorso, infatti, il consiglio comunale aveva approvato all’unanimità la mozione presentata dalla maggioranza per offrire la possibilità, agli studenti laureandi residenti a Tortona, di usufruire gratuitamente di uno spazio di competenza comunale per la discussione telematica, in collegamento con l’università per la discussione della tesi di laurea, in questo periodo in cui non è possibile discutere la tesi in presenza presso gli atenei.

Il Comune ha individuato nella sala convegni al primo piano della Biblioteca Civica la sala da adibire alle sedute di laurea: per fare richiesta è necessario compilare il modulo di richiesta per l’utilizzo della sala, disponibile sul sito web del Comune all’indirizzo www.comune.tortona.al.it/utilizzo-dei-locali-comunali. Come previsto dalla mozione l’utilizzo della sala è gratuito.