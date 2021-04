Tortona sa già come si vince

TORTONA - La Bertram Derthona è a Cervia per la final eight di Coppa Italia A2, dove parte come testa di serie avendo chiuso il girone di andata con un percorso netto di tredici vittorie e nessuna sconfitta: ricordiamo, con una gallery, le due coppe vinte nell'ultimo triennio, prima con Pansa a Jesi e poi con l'attuale tecnico Ramondino a Milano sperando sia di buon auspicio per i 'leoni'.

