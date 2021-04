Bertram Basket Lab, doppio ko

TORTONA – Due sconfitte nelle partite del BasketBall Lab del Derthona Basket. I ragazzi bianconeri che giocano la C Silver con la canotta dell’Olympia Voghera, cedono, al termine di una partita equilibrata, al Sedriano (54-62). Il prossimo impegno della formazione allenata da coach Franchini è mercoledì 7 aprile alle ore 21.00 a Settimo Milanese, squadra battuta nella partita di andata per 63-38.

Sconfitta nel secondo impegno stagionale per l’Under 20 bianconera, che sul parquet della forte Borgomanero paga un avvio complesso (28-8 al 10’) che indirizza in modo decisivo la partita. Dopo un secondo parziale equilibrato, al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa dilatano il proprio gap fino alla sirena. I Leoni di Paolo De Ros torneranno in campo martedì 20 aprile alle 20.30 al PalaCamagna, per affrontare CB Team Casale.

Serie C Silver

Olympia Voghera - Sedriano 54-62

Olympia Voghera: Banchero 6, Tava ne, Gay 13, Ciadini 4, Romano 8, Barbieri 4, Sackey 9, Marangon, Bruciamonti 3, Rota, Semeghini 7, Karac. All. Franchini Ass. Fanaletti

Under 20 Gold

College Borgomanero - Bertram Derthona 112-60

Bertram Derthona: Denicolò L. 9, Pezzulla 3, Tava 6, Mogni 15, Emanuelli 10, Lonardo, Lisini 4, Neri 2, Ciadini 3, Denicolò G. 8. All. De Ros