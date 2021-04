Fiamme sul tetto di una casa

CASSANO SPINOLA - Ancora un incendio nella notte: ieri alle 21.30 è scattato l'allarme in una casa in via Villalvernia a tre piani dove alcune scintille dalla canna fumaria avevano innescato le fiamme che poi si erano estese rapidamente a tutto il tetto.

Sul posto sono intervenute prontamente le squadre dei Vigili del Fuoco di Novi Ligure e Tortona coadiuvati da un'autoscala della caserma di Alessandria, che hanno però dovuto lavorare oltre cinque ore per avere ragione del rogo, spento a notte fonda.

Ingenti a una prima stima i danni alla palazzina, mentre fortunatamente non sembrerebbero esserci stati feriti né intossicati dal fumo.