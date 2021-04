Vento forte, possibili disagi

TORTONA - E' arrivata la saccatura polare prevista in discesa da nord ed ha portato con sé un brusco calo termico, con possibili gelate al mattino tra mercoledì e giovedì.

Inoltre, già dal primo pomeriggio la città è sferzata da venti moderati e forti prima settentrionali e ora nord-orientali che dovrebbero durare fino a domani e che hanno costretto i Vigili del Fuoco locali ad intervenire per alcune piccole criticità. Le temperature massime rimarranno sostanzialmente invariate passando dai 15 ai 13 gradi centigradi, mentre le minime come già detto scenderanno sotto lo zero e pertanto, sia pure in assenza di precipitazioni, si consiglia prudenza negli spostamenti nelle prime ore del mattino.

La situazione dovrebbe tornare alla normalità da giovedì sera o venerdì mattina.