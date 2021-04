Nomi nuovi nell'Ufficio per la Scuola

TORTONA - Volendo provvedere alla nomina dei componenti dell’Ufficio diocesano per l’Educazione, la Scuola e l’Università e del Servizio diocesano per l’Insegnamento di Religione Cattolica per il prossimo quinquennio dal 15 marzo 2021 al 15 marzo 2026, il vescovo Vittorio Viola con il decreto del 15 marzo 2021, ha nominato i cinque nuovi membri dell’ufficio.

La carica di direttore è andata a don Luca Ghiacci, nato a Voghera il 5 ottobre 1977 e ordinato presbitero il 13 maggio 2012; Piero Andrea Ponte, nato a Novi Ligure l’11 giugno 1962 sarà il responsabile del servizio dell'Insegnamento della Religione Cattolica mentre il segretario sarà il tortonese Ezio Giovanni Angeleri. Per la formazione e l'organizzazione, infine, sono stati scelti Gianfranco Agosti e Roberta Angeleri, entrambi tortonesi.