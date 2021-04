La Bertram chiude perdendo a Udine

UDINE – Dopo la parentesi di Coppa, la Bertram riprende il trend negativo del campionato chiudendo la regular season con la sconfitta, maturata negli ultimi possessi, di Udine (68-64). Per la squadra di coach Marco Ramondino (7 ko nelle ultime 8 in campionato) si apre ora l’attesa per la fase ad orologio.

EQUILIBRIO E STRAPPI

Primo tempo molto equilibrato. Tortona alterna zona e difesa allungate e trova subito un buon feeling con il canestro e con il tiro da fuori (D’Ercole e Ambrosin). Dopo il +5 del 10’ (15-20) con al tripla di D’Ercole sulla sirena, la Bertram resta avanti (anche di 7 punti) fino al minuto finale. Qui Udine (che ritrova in campo Amato dopo un lungo stop per infortunio) pareggia con la tripla di Giuri (33-33 a-53”) e poi fissa all’intervallo lungo con Johnson sul punteggio di 35-33.

Terza frazione in due parti. Udine esce meglio dallo spogliatoio e piazza un 15-5 di parziale che fa girare la frazione sul +12 (50-38). Situazione a specchio nei secondi 5’ con la reazione di Tortona (14-3 di parziale) che spinta da 7 punti di Cannon chiude al 30’ a contatto sul 53-52.

6-0 Udine in avvio di ultimo periodo (59-52). Ma Tortona ha la forza di rientrare ancora e di sorpassare a 3’ dalla fine (62-64). Si entra nella volata finale. Udine più lucida. Avanti con Giuri che ruba palla a D’Ercole, Mascolo forza in attacco, Johnson porta avanti i padroni di casa e, dopo l’appoggio del possibile pareggio fallito da Sanders, chiude dalla lunetta.

OLD WILD WEST – BERTRAM 68-64

(15-20, 35-33, 53-52)

Old Wild West Udine: Giuri 10, Schina 3, Antonutti 14, Fouland 8, Johnson 12, Italiano 7, Deangeli 10, Nobile 2, Pellegrino, Mobio 2, Amato. N.e.: Agbara. All. Boniciolli

Bertram Derthona: Mascolo 6, Tavernelli 3, Cannon 13, Gazzotti, Ambrosin 6, D’Ercole 5, Severini 5, Sanders 9. N.e.: Morgillo. All. Ramondino

(QUI IL TABELLINO COMPLETO)