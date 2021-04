Il memorial Gianni Isetti in diretta Facebook

TORTONA - Una serata tutta dedicata al pianoforte con il memorial Gianni Isetti, che verrà trasmesso stasera, martedì 13 aprile, alle ore 21, in diretta sulla pagina Facebook dell’associazione Paolo Perduca di Tortona, nata per ricordare il musicista scomparso nel 2004 e promuovere iniziative benefiche e a favore dei giovani studenti di musica del territorio.

A esibirsi saranno Simone Chiandotto, Giacomo Cormio, Sara Maggio e Pietro Pernigotti, gli allievi delle Officine Musicali Paolo Perduca. Le registrazioni sono avvenute presso l'auditorium dello studio Sonic Factory di Tortona.

Protagonista è il pregiato pianoforte Steinway & Sons disponibile come strumento stabile dei laboratori delle Officine Paolo Perduca. Negli anni, la serata è stata organizzata sempre il 13 aprile, data del compleanno di Gianni Isetti, padre di Mauro, musicista e socio di Egidio Perduca al Sonic Factory.