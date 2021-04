Il Legnano 'rimanda' Hsl Derthona

LEGNANO – Dopo la bella e netta vittoria contro l’Arconatese l’Hsl Derthona torna in campo dopo soli quattro giorni per un turno infrasettimanale e subisce la prima sconfitta della nuova gestione tecnica (0-2) sul campo del Legnano, una di quelle squadre che in estate erano considerate le candidate alla vittoria finale ma che purtroppo è rimasta penalizzata da un andamento altalenante. Assente Varela sostituito da Mingiano che si è negativizzato dal Covid, torna Gualtieri che sostituisce Akouah mentre mister Zichella conferma Maggi come esterno basso. Il primo squillo arriva al 9’ con Spoto che parte in progressione da centrocampo lasciando sul posto il suo marcatore Nava e arriva al tiro da posizione decentrata sulla sinistra senza impensierire Russo. I padroni di casa rispondono con due tiri dalla distanza di Berretta ma appena prima del quarto d’ora è ancora l’Hsl a rendersi pericolosa con un lancio improvviso di Lipani per Mingiano che però viene colto di sorpresa e permette a Luoni di recuperare palla. Al 28’ si fa vedere anche il Legnano che costruisce un’azione corale portando al tiro dal limite dell’area Cocuzza ma il tiro rasoterra finisce abbondantemente a lato della porta di Teti. Poco dopo al termine di un’azione confusa nell’area dell’Hsl un tiro di Braidich finisce sul fondo dopo una deviazione e dal calcio d’angolo successivo, il quarto per il Legnano, arriva la rete di Gasparri bravo a reagire d’istinto dopo la torre di un compagno sul primo palo. Ci si aspetta la reazione degli ospiti ma è sempre il Legnano a far girare palla e al 36’ sull’asse Gasparri-Cocuzza crea ancora una situazione pericolosa sbrogliata da Emiliano che respinge il tiro, bissata poi dalla sponda di Cocuzza per Ronzoni che cerca la palombella ma manda solo il pallone oltre la traversa. Nel finale un’indecisione di Lipani che non appoggia subito palla in fallo laterale per far soccorrere un compagno costa il primo giallo a Brumat, l’Hsl raccoglie il primo calcio d’angolo ma soprattutto una punzione da posizione favorevolissima dopo un fallo di Diana su Manasiev lanciato a rete e dalla mattonella Russo deve impegnarsi per respingere la punizione di Cardore.

A inizio ripresa un errore di Russo innesca Manasiev che cerca il gol al volo da lontano con poca fortuna ma anche grazie ai due cambi di mister Zichella che ha inserito Andriolo e Cirio si vede un Derthona più propositivo, ma ci vuole una parata di Teti per chiudere lo specchio della porta a Cocuzza che cerca la soluzione personale anziché servire un compagno meglio piazzato a centro area. Nell’azione successiva Gasparri sceglie l’altra strada e da fondocampo imbecca Braidich che però spara alto graziando gli ospiti dal raddoppio; al 12’ tocca anche a Cocuzza mancare di pochissimo l’impatto con un cross dalla destra di Diana. Un infortunio a Cirio forza il quarto cambio di Zichella che inserisce Palazzo come terzino sinistro lasciando i giovani in attacco, mister Sgrò risponde con tre cambi ma un minuto dopo il Derthona protesta per un tocco di mano in area di un difensore dei lilla con l’arbitro che sanziona invece quello di Cardore. E’ proprio uno dei subentrati, Brusa, a trovare lo stacco di testa giusto ancora da calcio d’angolo e trovare il raddoppio per il Legnano tagliando le gambe ai leoni. Zichella toglie Spoto per preservarlo in vista della gara di domenica e al suo posto entra Kanteh che ci prova da lontano conquistando il secondo calcio d’angolo per i leoni della gara: sulla battuta Russo sbaglia il tempo e la palla di Cardore manca di pochissimo l’impatto con la testa di Gjura per un gol che avrebbe potuto riaprire l’incontro. L'ultimo brivido arriva nel recupero con Emiliano in proiezione offensiva che recupera un pallone e serve Lipani che non ha il coraggio di tirare al volo e prova a servire Cardore meglio piazzato ma leggermente in ritardo: finisce 2-0 per i padroni di casa, ma l'Hsl Derthona c'è.

LEGNANO – HSL DERTHONA 2-0

MARCATORI: pt 31’ Gasparri; st 26’ Brusa

LEGNANO (4-2-3-1): Russo; Diana (23’ st Brusa), Nava, Luoni, De Stefano (47' st Barbui); Berretta, Ronzoni; Gasparri, Cocuzza (23’ st Pellini), Bingo (23’ st Febbrasio); Braidich. A disp. Colnaghi, Ortolani, Todaj, Fondi, Radaelli. All. Sgrò

HSL DERTHONA (4-4-2): Teti; Brumat, Gjura, Emiliano, Maggi (1’ st Cirio; 19’ st Palazzo); Gualtieri (13’ st Akouah), Lipani, Cardore, Manasiev; Spoto (31’ st Kanteh), Mingiano (1’ st Andriolo). A disp. Rosti, Cattaneo, Nsingi, Castagna. All. Zichella

ARBITRO: Rizzello di Casarano

NOTE Ammoniti Ronzoni, Diana; Brumat, Akouah. Calcio d’angolo 8-2 per il Legnano. Recupero pt 1’; st 4’.