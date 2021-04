Allerte meteo sotto controllo

ALLUVIONI PIOVERA - Non ci sono solo i pannelli di allerta meteo posizionati in piazza San Giovanni a Piovera, in piazza Europa a Grava e in piazza Vistarini ad Alluvioni, ma a breve sarà disponibile anche l’applicazione Informapp che il Comune ha acquistato per potenziare ed integrare il sistema di informazioni alla popolazione. Nel sistema nazionale di Protezione Civile viene data un’importanza strategica all’informazione ai cittadini: la giusta e corretta informazione fornita al momento opportuno permette di evitare poi successivi interventi in emergenza.

