Giornata mondiale della Voce: l'incontro

ONLINE - Questa sera, venerdì 16 aprile, dalle ore 21 alle 23 circa, in diretta dalla pagina Facebook e dal canale YouTube Voce&Coscienza, ritorna il format virtuale "Present", questo mese dedicato al World Voice Day: artisti, professionisti, appassionati della vocalità artistica cantata e parlata in performance per celebrare la giornata mondiale della voce. Presentano la mental coach Elisa Slanzi e il docente di canto, il tortonese Alessandro Imelio con la regia tecnica di Erika Cusinatti. Dalle ore 10 maratona di Voce&Coscienza per celebrare la giornata mondale della voce: contributi video verranno rilasciati di ora in ora su Facebook e sul Youtube e accompagneranno il pubblico all'evento in diretta alle ore 21.