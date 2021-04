Cominciati i corsi per 'Tortona Cardioprotetta'

TORTONA - Numerosi tortonesi hanno aderito all’iniziativa “Tortona Città Cardioprotetta” iscrivendosi ai corsi realizzati da Croce Rossa Italiana e Misericordia e offerti da Ecoprogram, sponsor dell'iniziativa, per imparare a utilizzare i dispositivi salvavita DAE, defibrillatori che saranno posizionati in punti strategici e accessibili a tutti.

I corsi sono iniziati ieri, domenica 18 aprile, presso la sede del comitato locale della Croce Rossa in corso Repubblica, con la partecipazioni di quindici iscritti e nel rispetto delle norme anti-Covid; gli altri che hanno già aderito, compilando l’apposito modulo disponibile sul sito web del Comune, saranno automaticamente iscritti per la seconda data, il 16 maggio, presso la sede della Misericordia mentre per coloro che volessero ancora iscriversi c’è tempo fino a venerdì 30 aprile.

Ecco il calendario completo dei corsi:

16 maggio 9.00-13.00 - Misericordia Tortona

13 giugno 9.00-13.00 - Croce Rossa Tortona

18 luglio 9.00-13.00 - Misericordia Tortona

19 settembre 9.00-13.00 - Croce Rossa Tortona

17 ottobre 9.00-13.00 - Misericordia Tortona

21 novembre 9.00-13.00 - Croce Rossa Tortona