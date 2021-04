Quasi 24mila vaccinati oggi in Piemonte

ALESSANDRIA - Oggi in Piemonte quasi 24mila persone sono state vaccinate contro il Covid-19. Lo comunica l'Unità di Crisi, attraverso il quotidiano aggiornamento serale.

Per la precisione, sono 23.879 i vaccinati alle 18.30 di oggi, martedì 20 aprile. A 5.930 è stata somministrata la seconda dose. Scendendo nel dettaglio dei dati, sono 6.437 gli over80, 5.699 i settantenni (di cui 1.782 vaccinati dai propri medici di famiglia) e 9.424 le persone estremamente vulnerabili che hanno ricevuto il siero. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.271.020 dosi (di cui 388.068 come seconde), corrispondenti al 91,5% di 1.389.820 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è inferiore a ieri perché comprende 28.900 nuove dosi vaccino Moderna